Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 ay boyunca evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlara normalleşme adımları kapsamında geçen hafta ilk kez sokağa çıkma izni verilmişti. Bu hafta da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikici kez evlerinden çıktı. Saat 12.00-18.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma imkanı getirilen ve günler sonra ikinci kez dışarı çıkan vatandaşlar arasında sokak ortasında ‘kısıtlama’ tartışması yaşandı. İki vatandaşın tartışmasında ortaya renkli görüntüler çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlardan Mehmet Nuri Güngör, “2 aydır dışarı yeni çıkıyorum. Ayaklarım şişti. Korona sadece bize mi çıktı? Her kesime bulaşıyor. Canı Allah verdi ancak Allah alır. Korona bu canı benden alamaz. Korona diye bir şey yok. Allah imtihan gönderdi. Biz de her zaman dışarı çıkalım” dedi.

Bu sözlere sokakta bulunan Dürdane Kar tepki gösterdi. Kar, “Biz böyle hepimiz sokağa çıksak ne olacak hacı amcam. Herkes senin gibi düşünürse Türkiye’de insan kalmaz. Biz devlete sahip çıkmazsak devlet hangi birimizi korusun. Fahrettin Koca’nın bir gözü kıpkırmızı, Allah başımızdan eksik etmesin. Millet bizim için uğraşıyor ya, çıkmayın diyor. Her şeyimiz ayağımıza geliyor, biz daha ne bekliyoruz ki?” ifadelerini kullandı.