Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması sınırlandırılan ayakkabı boyacısı 68 yaşındaki Ahmet Toygar, 1 ay önce sokakta olduğu için kendisine 392 lira ceza yazan polis ekiplerine görevlerini yaptıkları için teşekkür etmişti. 1 ay sonra sokağa çıktığını ifade eden Toygar, “Ben ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. 1 ay önce pazara çıkarken ceza yemiştim. Daha yeni dışarı çıkıyorum. Ayakkabı boyayarak bize verilen zamanı geçireceğim. Başka yapacağım bir şey yok” diye konuştu.
Yediği cezadan 1 ay sonra dışarı çıktı, izni ayakkabı boyayarak geçirdi
17.05.2020 - 15:16 | Son Güncelleme: 17.05.2020 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 1 ay önce sokağa çıkma kısıtlamasını delen 68 yaşındaki ayakkabı boyacısı, yediği cezadan sonra ilk defa dışarı çıktığını belirtti. Ahmet Toygar, verilen izni ayakkabı boyayarak geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ceza,sokağa çıkma kısıtlaması,ayakkabı boyacılığı,
704756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704756.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER