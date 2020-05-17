Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Kayacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Çam ağacına asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ağaca asılı şahsın mermer ocağında çalışan 4 çocuk babası Ümit K.'ye (43) ait olduğunu belirledi.



Ümit K.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Otopsi sırasında cenazeye yapılan korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ümit K.'nin ailesi ve 120 iş arkadaşına hastanede korona testi yapıldı. Ayrıca filyasyon uygulaması gerçekleştirildi.



Ümit K.'nin cenazesi detaylı test ve inceleme yapılmak üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.