Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 2’nci günü yaşanırken Eskişehir, son yılların en sıcak Mayıs ayını yaşadı. Kentte hava sıcaklığının 32 dereceyi gösterdiği termometrelerde, hissedilen ise 34 dereceyi buldu. Saat 12.00-18.00 arası sokağa çıkma izinleri bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar gölgelere çekilirken, iş için dışarıda bulunan bazı insanlar ise su ile serinlemeye çalıştı.



Öte yandan Eskişehir Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; hava sıcaklığının Perşembe gününe kadar devam edeceği ayrıca Çarşamba günü ise en yüksek sıcaklığın 35 derece olacağı öğrenildi.