65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibariyle başlamıştı. İznin bitmesine dakikalar kala vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. 1 haftanın ardından evinden çıkan vatandaşlar 6 saat boyunca park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Fatih’te sokağa çıkma izninin bitmesine dakikalar kala yaşlı vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. 6 saatlik izinlerinin sonrasında bazı vatandaşların evlerine giderken alışveriş yaptıkları görüldü.
65 yaş üstü vatandaşlar evlerine dönmeye başladı
17.05.2020 - 18:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
65 yaş üstü için 6 saatlik sokağa çıkma izninin bitmesine dakikalar kala vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Bazı vatandaşlar son ana kadar sokakta kalırken, bazı vatandaşların ise alışveriş yaptıktan sonra evlerine gitmeye başladığı görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : sokağa çıkmaz izni,65 yaş,
704806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704806.aspx
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