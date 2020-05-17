Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibariyle başlamıştı. İznin bitmesine dakikalar kala vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. 1 haftanın ardından evinden çıkan vatandaşlar 6 saat boyunca park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Fatih’te sokağa çıkma izninin bitmesine dakikalar kala yaşlı vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. 6 saatlik izinlerinin sonrasında bazı vatandaşların evlerine giderken alışveriş yaptıkları görüldü.