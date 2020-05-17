Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri İlkadım ilçesinde izinli sokağa çıkanların maske takmaları ve ayrıca izin belgelerini kontrol etmek için gün boyu uygulama yaptı. Sokaklarda ve araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini soran ekipler, yaptıkları denetimlerde, durdurdukları araçlarda bulunanlarda izin belgelerini kontrol etti.