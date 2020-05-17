Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Akyazı ilçesi Mansurlar Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hakan Çelik’in başına, ormanlık alanda ağaç kesimi yapıldığı esnada ağaç dalı düştü. Ağaç dalının başına çarpması sonucu ağır yaralanan Çelik, konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilen Hakan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceme başlatıldı.