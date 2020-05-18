Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'nın Altunçay köyünde bulunan bahçesinden traktörü ile evine dönen 65 yaşındaki Ali Yetkin, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör yoldan çıkarak savrulurken Yetkin isimli vatandaş devrilen traktörün taşıdığı odunların altında kaldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Yetkin, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti
18.05.2020 - 09:45 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Altunçay köyü oluk yokuşu mevkisinde yaşanan traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör kazası,
704923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704923.aspx
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