Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, aynı yol üzerinde defalarca tehlikeli hareketler yaparak kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Süratli bir şekilde ilerlerken direksiyonu bir sağa bir sola kırarak çevredeki vatandaşların canını bir saniye olsun düşünmeyen dikkatsiz sürücü, yol boyunca tehlikeli hareketlerine devam etti.
Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Trafik kurallarını hiçe saydı, ölüme davetiye çıkardı
18.05.2020 - 10:05 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gece saatlerinde trafik kurallarını hiçe sayarak otomobil ile tehlikeli hareketler yapan sürücü, ölüme davetiye çıkardı.
Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, aynı yol üzerinde defalarca tehlikeli hareketler yaparak kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Süratli bir şekilde ilerlerken direksiyonu bir sağa bir sola kırarak çevredeki vatandaşların canını bir saniye olsun düşünmeyen dikkatsiz sürücü, yol boyunca tehlikeli hareketlerine devam etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kuralları,trafik magandası,
704926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704926.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER