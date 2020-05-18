Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Yeniçağlar köyünün karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde başta sağlık ile güvenlik önlemleri olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.
Batman'da bir köy karantinaya alındı
18.05.2020 - 10:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batman,koronavirüs,karantina,covid-19,
704927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704927.aspx
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