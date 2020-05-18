Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 91 görevliye korona virüs teşhisi konulduğunu belirtti. Kentte 1 günde iyileşen hasta sayısının ise 56 olduğunu belirten Gül paylaşımında, "Bugün İyileşen hasta sayımız 56 olarak 50’nin üzerine çıkmış oldu. Arkadaşlarımız bu mücadeleyi verirken kendileri de bedel ödüyorlar; şimdiye kadar 91 görevliye coronavirüs teşhisi konuldu. Sizler kurallara uyarak sadece kendinizin değil başkalarının da hayatını kurtarıyorsunuz" ifadelerini kullandı.