Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokakta ikamet eden Gülçek ailesinden bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine il dışından gelen kardeşi Van’a girişte filyasyon ekipleri tarafından gerekli işlemleri yapılarak evinde 14 gün karantina altında izoleye alındı. Ancak ailenin taziye kurmamasına rağmen yakın akrabalar cenaze evinde bir araya gelerek sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandı. İl dışından kardeşinin vefatı üzerine Van’a gelen şahsın 15.05.2020 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca sağlık ekipleri aile fertleri ve cenaze evine gelenlere test yaptı.

12 kişide koronavirüs tespit edildi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Gülçek ailesinin Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokakta ikamet eden fertlerinden 9, yine aynı aileden İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesinde ikamet edenlerden de 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin hasta şahıs ile temasta olanların tespitine yönelik yaptığı araştırmalarda şu ana kadar 232 kişiye ulaşılarak test yapılırken, koronavirüse yakalananlar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.