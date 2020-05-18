Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Akçin Mahallesi'nde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında 1 kişinin kaldığı ve enkazda kalan kişiyi kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.