Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Akçin Mahallesi'nde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında 1 kişinin kaldığı ve enkazda kalan kişiyi kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
Afyonkarahisar’da yol çalışmasında göçük: 1 kişi enkaz altında
18.05.2020 - 17:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'da yoldaki çalışmalar sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre bir kişi enkaz altında kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afyonkarahisar,göçük,
705043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705043.aspx
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