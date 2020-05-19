Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.