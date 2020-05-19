Üreme döneminde olan balıklar, göle dökülen akarsulara doğru göç ediyor. Akıntının tersine yüzen kefaller, önüne çıkan engelleri de havaya zıplayarak aşıyor. Tabii bazıları, onları bekleyen martılara yem oluyor. Bölgede incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, inci kefalinin 600 bin yıldır bu şekilde göç ettiğini söyledi. İHA
Van Gölü’nde İnci kefali çıkarması
19.05.2020 - 04:13 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 04:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı.
Etiketler : van gölü,inci kefali,
705163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705163.aspx
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