Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üreme döneminde olan balıklar, göle dökülen akarsulara doğru göç ediyor. Akıntının tersine yüzen kefaller, önüne çıkan engelleri de havaya zıplayarak aşıyor. Tabii bazıları, onları bekleyen martılara yem oluyor. Bölgede incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, inci kefalinin 600 bin yıldır bu şekilde göç ettiğini söyledi. İHA