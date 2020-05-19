Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından Emirali Mahallesi mevkisinde bulunan ve Çokal Barajı’na bağlanan Aksakal Deresi çevresinde kaçak balık avına yönelik denetimler yapıldı.
Yasağa rağmen balık avlamak için dereye ağ attığı belirlenen 4 kişi, dere kenarında semaverin başında çay keyfi yaparken yakalandı. Suya atılan ağlar imha edilirken, canlı yakalanan balıklar da suya geri bırakıldı.
Denetimlerde yasağı ihlal ettiği tespit edilen 7 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Yasağa rağmen dereye ağ atıp semaver başında çay keyfi yaparken yakalandılar
19.05.2020 - 10:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ Malkara’da yasağa rağmen dereye balık avlamak için ağ atan kişiler, semaver başında çay keyfi yaparken yakalandı.
Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından Emirali Mahallesi mevkisinde bulunan ve Çokal Barajı’na bağlanan Aksakal Deresi çevresinde kaçak balık avına yönelik denetimler yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,
705214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705214.aspx
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