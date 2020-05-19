Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından Emirali Mahallesi mevkisinde bulunan ve Çokal Barajı’na bağlanan Aksakal Deresi çevresinde kaçak balık avına yönelik denetimler yapıldı.

Yasağa rağmen balık avlamak için dereye ağ attığı belirlenen 4 kişi, dere kenarında semaverin başında çay keyfi yaparken yakalandı. Suya atılan ağlar imha edilirken, canlı yakalanan balıklar da suya geri bırakıldı.

Denetimlerde yasağı ihlal ettiği tespit edilen 7 kişiye idari yaptırım uygulandı.