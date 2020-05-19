Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kayseri, Konya, Manisa, Gaziantep, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, son gününde sürüyor.

Bu 15 ilde, sokaklarda görevliler ve kapsam dışındakilerin haricinde kimsenin bulunmasına izin verilmiyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulan büyükşehirlerden Adana'da, Atatürk ve Baraj caddeleri, Gazipaşa, Ziyapaşa, Turgut Özal ve Alparslan Türkeş bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Atatürk Parkı ve Merkez Park'ta sakinlik hakim oldu.

Mersin'de Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Meydanı ile sahil bandında sakinlik gözlendi. Kentin bazı noktalarında ise kısmen araç ve yaya yoğunluğunun arttığı görüldü.

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yolunda sakinlik dikkati çekti.

Osmaniye'de, Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları boş kaldı.

- Turizm merkezlerinde sakinlik hakim

Turizmin başkenti Antalya'da, yaz aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları salgın önlemleri kapsamında boş kaldı.

Kentin meydanlarında da hem Kovid-19 tedbirleri hem de sıcak hava nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasıyla sessizlik hakim oldu.

Muğla merkez ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da sakin bir gün geçirdi.

Burdur ve Isparta'da da işlek caddeler boş kaldı, dışarı çıkanlar maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

- Yalova, Kütahya, Bilecik ve Çanakkale'de çağrılara kısmen uyuluyor

Yalova'da, sahil şeritleri ile şehir merkezinde yoğunluk arttı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarda kısmen hareketlilik yaşandı.

Kütahya'da "Evde kal" çağrılarına büyük ölçüde uyulurken, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk ve Adnan Menderes bulvarlarında kısmı hareketlilik görüldü.

Bilecik'te kentin işlek alanlarında kısmi yoğunluk gözlendi. Emniyet ekipleri vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma konusunda uyardı.

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü "Evde kal" çağrılarına uydu.

- Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik

Edirne'de, Selimiye Meydanı ve girişi kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde düne göre sakinlik yaşandı, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kırklareli'nde de genel olarak sessizlik yaşanırken, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman araç trafiği gözlendi.

Tekirdağ'da, kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç yoğunluğu dikkati çekti.

- Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında valiliklerce hayata geçirilen tedbirlerler sürerken, polis ve jandarma ekipleri de araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Vatandaşların genelinin tedbirlere uyması ile bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda kısmen sakinlik gözlendi.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların evden çıkmamasıyla en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı'nın sakin olduğu görüldü.

Kars'ta, Kazım Karabekir ile Faikbey cadelerinde kısmi yoğunluk yaşanırken, Cumhuriyet Meydanı ve Kars Kalesi çevresi boş kaldı.

Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu Tunceli'de ise kent merkezinde sakinlik gözlendi.

Ağrı'da, önceki günlere oranla yoğunluk kısmen arttı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da, sakinlik hakim oldu.

Şanlıurfa ve Malatya'da işlek caddelerle bazı market ve pazar yerlerinde, trafik ve yaya yoğunluğu görüldü.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde önceki günlere oranla yoğunluk yaşandı.

- Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuldu

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de önceki günlere oranla sakinlik gözlendi.

Söz konusu 7 ilde, polis ekipleri, vatandaşları maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

- İç Anadolu'da kısmi hareketlilik artışı yaşandı

Kamusal alanlarda maskesiz gezmenin yasaklandığı Sivas'ta, evde kal çağrılarına büyük oranda uyuldu.

Nevşehir'de vatandaşların bir bölümü evde kal çağrısına uyarken, kentin bazı cadde ve sokaklarında araç ve insan yoğunluğu önceki günlere oranla arttı.

Yozgat'ta havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de de yer yer hareketliliğin arttığı gözlendi.

Afyonkarahisar'n işlek meydanları, caddeleri ve sokaklarında sakinlik hakim oldu.

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde kısmen araç ve yaya yoğunluğunun arttığı görüldü.

Karaman'da, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde önceki günlere oranla hareketliliğin arttığı gözlendi.

- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Bartın'da, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinde kaldıkları, dışarı çıkanların da maskesiz sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.

Düzce'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iş yerlerinin büyük oranda kapalı olmasıyla şehir merkezi boş kaldı.

Maske takma zorunluluğunun bulunduğu Karabük'te, işlek yerlerden Kemal Güneş, Menderes, Zonguldak ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerinde sessizlik hakim oldu. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normalde turist hareketliliği yaşanan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bolu'da, şehrin en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya yoğunluğu oluştu.

- Ege'de "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor

Aydın'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla önceki günlere göre az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü.

Denizli'de, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile şehrin işlek noktalarının boş kaldığı gözlendi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Uşak'ta, İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddeleri gibi işlek noktalarda vatandaşlar yer yer yoğunluk oluşturdu.

- Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum'da kısmen yoğunluk yaşandı

Sinop'ta işlek caddeler ve sahillerdeki yaya ve araç trafiğindeki artış gözlendi.

Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşarken, Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlar yer yer yoğunluk oluşturdu.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu yaşandı.

Amasya'da, Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'da sakinlik hakim oldu.

Çorum'da kısmi yoğunluk yaşanırken, Tokat'ta vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlemlendi.