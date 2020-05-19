Kartal'da demir bölgesinde bulunan İbrahim Şimşek adlı kargo gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevkedildi. 110 metre boyundaki gemide çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.