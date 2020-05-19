Kartal'da demir bölgesinde bulunan İbrahim Şimşek adlı kargo gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevkedildi. 110 metre boyundaki gemide çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Kartal açıklarında gemide yangın
19.05.2020 - 21:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal açıklarında demirli olan bir gemide yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : kartal,yangın,gemi,
705360 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705360.aspx
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