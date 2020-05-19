Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde ikamet eden ve kalp krizinden vefat eden akrabalarının 9 Mayıs 2020 tarihindeki cenazesinin defin işlemine katılan Erdemir ailesinden 3 kişi ikamet ettikleri Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi’ne döndü. 17 Mayıs 2020 tarihinde aynı aileden aynı ikamette oturan Erdemir ailesinden 1 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran şahsın yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca mahallede sağlık ekipleri tarafından tarama ve testler yapıldı. Bu testlerden de 1 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Gürpınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 40 hane ve 300 nüfuslu Taşdöndüren Mahallesi’nde karantina kararı alarak giriş çıkışları yasakladı” denildi.



Öte yandan, 23 Nisan tarihinden itibaren karantina bölgesi olarak ilan edilen Gürpınar ilçesi Günbaşı Mahallesi'nde tespit edilmiş olan 14 pozitif vakanın yapılan son testler sonucunun negatife döndüğü belirtilerek, “Şahısların halen izlem ve gözlem altında bulundukları ve tedavilerinin devam ettiği mahallede, 18 Mayıs 2020‘de karantinanın sonlandırılması için sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene ve tetkikte Turgut ailesinden 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yeni vakaların çıkması üzerine Günbaşı Mahallesi’nde karantina uygulaması uzatıldı” ifadelerine yer verildi.