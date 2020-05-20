Alınan kararlar neticesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu 15 şehirde geçtiğimiz 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.
Kısıtlamanın ardından bu sabah E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Çok sayıda vatandaşın da toplu taşıma için metrobüs ve otobüs duraklarında olduğu gözlendi. Oluşan görüntüler salgın öncesi günleri aratmadı dedirtti.
Kısıtlamanın ardından ilk sabahta E-5'te yoğun araç trafiği
20.05.2020 - 08:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabahta E-5 karayolunda yoğun trafik oluştu.
Alınan kararlar neticesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu 15 şehirde geçtiğimiz 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.
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