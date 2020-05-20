Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı ile çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
Tekirdağ’da 2 işçi göçük altında kaldı
20.05.2020 - 16:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 işçi göçük altında kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,
705558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705558.aspx
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