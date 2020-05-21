Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza; Patlangıç Mahallesi 177 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A (40) idaresindeki kamyonet, Ramazan Bektaş’ın (53) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Bektaş, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bektaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü S.A., 2,23 promil alkollü olduğu belirlenerek, polis tarafından gözaltına alındı.