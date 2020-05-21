Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu özel bir fiber tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekiler Sahil Güvenlikten yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde fiber tekne, içerisindeki şahıslarla birlikte Burhaniye Balıkçı Barınağı’na yedeklenerek getirildi.