Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Yayla köyü Çatak Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ahmet Aslan (61), komşusuna gitmek için sabah saat 10.00 sıralarında evden ayrıldı.

Alzaymır hastalığı nedeniyle gözleri iyi görmeyen Arslan, fındık bahçesinin kenarındaki uçurumdan yaklaşık 200 metre aşağıdaki dere kenarına yuvarlandı.

Aslan'dan haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarmanın 5 saatlik araması sonucu Aslan bulundu. Aslan'ın bulunduğu yerden çıkarılması için Samsun AFAD'a bağlı Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri olay yerine çağrıldı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda uçurumdan sedye ile alınan Aslan, 112 Acil Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.