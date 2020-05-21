Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'ne, uyarılara rağmen dökülen hafriyat, Sur Belediyesi ekiplerinin 3 gün süren çalışması sonucu kaldırıldı.

Belediye ekipleri, hafriyatın döküldüğü alanda çevre düzenleme çalışması yaptı.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, tarihi Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne bir daha hafriyat dökümlerine müsaade edilmeyeceğini, dökenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.