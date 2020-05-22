Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, 21 Mayıs’ta 1390 berber, kuaför vb. işletmeyi, 88 AVM'de 805 iş yerini, 111 pazar yerini, 1844 ticari taksiyi, 2757 şehir içi/şehirler arası ulaşım aracını, sizin sağlığınız için denetledik. Kurallara uyanlara ve denetim görevlilerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da Covid-19 denetimleri sürüyor
22.05.2020 - 09:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, çok sayıda AVM, pazar yeri, berber-kuaför, taksi ve toplu ulaşım araçlarının denetlendiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ali Yerlikaya,İstanbul,denetim,koronavirüs,covid-19,
705947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705947.aspx
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