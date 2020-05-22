Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Emek Mahallesi 3041. Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki Serkan Arslan’ın kullandığı 07 ABT 288 plakalı otomobil, 3040. Sokak'tan gelen K.Y.'nin (17) kullandığı 07 JF 235 plakalı otomobille 3041 ve 3040. sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolun kenarındaki kayalara çarparak durabilen 07 ABT 288 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü otomobilini bırakarak kaçtı. Yaralanan Serkan Arslan, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından aracını bırakarak kaçan sürücünün sürücü belgesi olmadığı ve korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için kaçtığı belirlendi.



Olay yerine geri dönen K.Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, araç sahibi olan babasına ise sürücü belgesi olmayan birisine aracını vermekten 2 bin 473’er lira ceza kesildi. K.Y.’ye ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle de 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.