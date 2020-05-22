Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da öğle saatlerinden itibaren başlayan fırtına etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu ve ağaçlar devrildi. Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesindeki Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesinde de bir ağacın büyük dallarından biri, fırtına dolayısıyla koparak yol kenarında park halinde bulunan 06 PJ 002 plakalı otomobillin üzerine düştü. Olayda, üzerine ağaç dalı düşen otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölge gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak kontrollü geçiş sağladı.



Öte yandan, üzerine ağaç dalı düşen park halindeki aracın yakınındaki “Park Etmek Yasaktır” anlamına gelen trafik levhası da dikkat çekti. Polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.