Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyahat kısıtlamasının olmadığı Kuşadası'nın özellikle İzmir tarafındaki girişi olan Kuştur bölgesinde polis tarafından korona virüs önlemleri kapsamında kurulan denetleme noktasında önlemler artırıldı.

Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. Çoğunluğunu yazlıkçıların oluşturduğu vatandaşlar araçlarıyla Kuştur bölgesindeki kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, gün içinde 15 binin üzerinde araç Kuşadası'na giriş yaparken, girişlerdeki araç trafiğinin gece boyunca da sürmesi bekleniyor.