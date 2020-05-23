Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre bir süredir kayıp olan Ali Osman Y. (23) yakınları tarafından her yerde aranıyordu. Dün gece geç saatlerde yakınlarının bilgi vermesi üzere polis ekipleri de Ali Osman Y.‘i bulmak için babaannesinin mezarının bulunduğu alanda arama yaptı. Olay ise bu sabah saatlerinde Ürgüp ilçesi Temenni Mahallesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Ali Osman Y.'nin babaannesine ait olduğu iddia edilen eski evde girmiş olduğu bunalım sonucu intihar ettiği öğrenildi.