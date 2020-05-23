Edinilen bilgiye göre bir süredir kayıp olan Ali Osman Y. (23) yakınları tarafından her yerde aranıyordu. Dün gece geç saatlerde yakınlarının bilgi vermesi üzere polis ekipleri de Ali Osman Y.‘i bulmak için babaannesinin mezarının bulunduğu alanda arama yaptı. Olay ise bu sabah saatlerinde Ürgüp ilçesi Temenni Mahallesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Ali Osman Y.'nin babaannesine ait olduğu iddia edilen eski evde girmiş olduğu bunalım sonucu intihar ettiği öğrenildi.
Kayıp olarak aranan genç, kendini asmış halde bulundu
23.05.2020 - 11:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç, kendini asarak intihar etmiş halde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nevşehir,Ürgüp,intihar,
706210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706210.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER