Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin’in (39) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dün gece saat 23.00 sularında Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya gelirken Suluçem Kavşağı mevkiinde şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Musa Kazım Şahin ve araçta bulunan oğlu Toprak Şahin (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı Toprak Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.