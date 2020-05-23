Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıldır ilçesinin 2 bin 100 metre rakımlı Mozeret geçidinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayı sonuna gelinirken Kura vadisindeki Şeytan kalesinde yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.