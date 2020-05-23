Çıldır ilçesinin 2 bin 100 metre rakımlı Mozeret geçidinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayı sonuna gelinirken Kura vadisindeki Şeytan kalesinde yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Mayıs ayında kar sürprizi
23.05.2020 - 22:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 22:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mayıs,kar,sürpriz,
706354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706354.aspx
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