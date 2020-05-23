Edinilen bilgiye göre yangın, saat 21.00 sıralarında Finike Turunçova Mahallesi Çakaltepesi mevkiinde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın fırtınanın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Finike Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat sonunda kontrol alına alınabildi. Yangında 2 dönüm ormanlık arazinin zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Antalya'da orman yangını
23.05.2020 - 23:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında 2 dönüm ormanlık arazinin zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,orman,yangın,
706363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706363.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER