Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu’nda Kocaeli geçişinde son iki günde Narkotik polisleri tarafından yapılan denetimlerde, 3 ayrı araçta 42 kilo esrar, 34 bin uyuşturucu hap ve 210 gram metamfetamin ele geçildi. Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ile yakalanan M.Y., E.K., B.Y., Ş.Y., E.Ç. ve E.G. adlı 6 şahıs emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.