Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kaş Belediyesi arazöz ve su tankerlerinin ve işçilerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 5 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının ardından bölgeye gelen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş ilçesi Çukurbağ yarımadasında gece 01:45 sıralarında başlayan yangının soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek " Kaş Belediyesi , orman işletme ve büyükşehir belediyesi arazözlerinin ve işçilerin söndürme çalışması devam ediyor. 5 dönümlük makilik alan zarar gördü herhangi bir can kaybı söz konusunu değil. Yerleşim alanları ve villalara yaklaşmaması için ekipler çalışıyor. Can kaybının yaşanmamış olması bizim için önemli. " dedi.