Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kaş Belediyesi arazöz ve su tankerlerinin ve işçilerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 5 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının ardından bölgeye gelen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş ilçesi Çukurbağ yarımadasında gece 01:45 sıralarında başlayan yangının soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek " Kaş Belediyesi , orman işletme ve büyükşehir belediyesi arazözlerinin ve işçilerin söndürme çalışması devam ediyor. 5 dönümlük makilik alan zarar gördü herhangi bir can kaybı söz konusunu değil. Yerleşim alanları ve villalara yaklaşmaması için ekipler çalışıyor. Can kaybının yaşanmamış olması bizim için önemli. " dedi.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
24.05.2020 - 04:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Saat 01:45 sıralarında başlayan ve bölgedeki villaları tehdit eden yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle bölgedeki villalar da boşaltıldı.
Etiketler : antalya,kaş,yangın,
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