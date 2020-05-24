Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Korona virüs önlemleri kapsamında düzenlenen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Tugay İ., 07 AHE 273 plakalı kamyoneti ile hurda toplamaya çıktı.

Hurdacı Tugay İ.’yi dışarıda gören polis Barış Manço Bulvarı üzerinde ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara aldırış etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Polis yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu aracı, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde önünü keserek durdurabildi. Polis araçlarına da zarar veren Tugay İ., kaçmaya çalışsa da yakalandı. Gözaltına alınan Tugay İ. ekip aracında, “Dayı ehliyetim yoktu, o yüzden kaçtım.”dedi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Tugay İ.’ye, “Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ehliyetsiz araç kullanmak, devlet malına zarar vermek, polisin 'dur' ihtarına uymamaktan” cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

"Bile bile çıktık"

Telefon hırsızlığından girdiği cezaevinde kısa süre önce tahliye olan Tugay İ.’nin dini nikahlı eşi Tuğba Ç. ise, “Arabada beraberdik, yasak olduğunu bile bile çıktık. Bak çıkmayalım, gezmeye gidelim, dedim ama dinlemedi. Amcayı da yoldan aldık. Polis gördü uyardı, bizi durmadık. Bile bile yakalandık. Yasak olduğunu bile bile çıktık. Polisin aracına çarptık. Araba durmadı baksana hala çalışıyor. Amcayla beraber dur dedik, zaten ceza yiyecektik. Zaten araba gidiyordu ben de kendimi aşağı attım” dedi.

"Polislerin üzerine çıkacaktı"

Ekmek almak için Tugay İ.’nin kamyonetine binen 67 yaşındaki Emin Bozdoğan ise, “Dur, dur diyorum. Böyle bir şey olamaz. Polislerin üzerine çıkacaktı” dedi.