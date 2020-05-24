Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Kamber köyünde sağlık ekiplerinin yaptığı filyasyon çalışması sonrasında 26 kişinin Covid-19 ile ilgili temaslı oldukları belirlendi. Mahallede 26 kişinin yaşadığı 4 evin karantina altına alınmasının ardından mahallenin sokaklarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Bir mahallede 4 ev karantina altına alındı
24.05.2020 - 18:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kamber köyünde 4 ev karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karantina,kayseri,talas,covid,
706482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706482.aspx
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