Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Kamber köyünde sağlık ekiplerinin yaptığı filyasyon çalışması sonrasında 26 kişinin Covid-19 ile ilgili temaslı oldukları belirlendi. Mahallede 26 kişinin yaşadığı 4 evin karantina altına alınmasının ardından mahallenin sokaklarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.