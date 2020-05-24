Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi 1419 Sokak'ta bir apartman korona virüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan apartmanda 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır” denildi.
Siirt’te bir apartman koronavirüs nedeni ile karantinaya alındı
24.05.2020 - 18:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt kent merkezinde bir apartman, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : siirt,apartman,korona,
706484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706484.aspx
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