Erzurum İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yurda yasa dışı yollarla giren 3 kaçak göçmen olduğu istihbaratını aldı. Ekipler tarafından Mahallebaşı semtinde bulunan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 3 şahıs ekipler tarafından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu
24.05.2020 - 22:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 22:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.
Erzurum İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yurda yasa dışı yollarla giren 3 kaçak göçmen olduğu istihbaratını aldı. Ekipler tarafından Mahallebaşı semtinde bulunan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erzurum,kaçak,göçmen,
706536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706536.aspx
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