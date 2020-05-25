Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre kısıtlamanın başladığı cuma gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarına uymayan 9 kişiye adli işlem, 854 kişiye idari işlem uygulandı. Kısıtlama kurallarına uymayanlara toplam 1 milyon 847 bin 926 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin İzmir genelindeki denetimleri kısıtlamanın sona ereceği 26 Mayıs gecesine kadar devam edecek.