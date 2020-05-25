Evlerinin pencereleri ve balkonlarına drone ile şeker ikramı karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediye ekipleri, drone ile bayram şekeri servisinin yanı sıra özel izinle bayramın ilk gününü dışarıda gezerek yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlara da şeker ve kolonya ikramında bulundu.
Drone ile “bayram şekeri” ikramı
25.05.2020 - 01:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 - 01:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan bayramını evlerinde geçiren vatandaşlara drone ile şeker servisi yaptı.
Etiketler : drone,şeker,korona,
706562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706562.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER