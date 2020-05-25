Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinile bilgilere göre, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 16 ve 18 Mayısta operasyon düzenlendi. Diyarbakır İl Emniyet müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonlarda Z.A., K.A., E.Y., A.Y,. S.Y. ve R.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda metal silindir şeklinde kap ve içerisinde beyaz renkli 3 kilo 970 gram ağırlığında telefon düzeneğine bağlı PETN cinsi plastik patlayıcı, metal ve mıknatıslı kaba hazırlanmış 382 gram zaman ayarlı parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere imal edilen bomba ve düzeneği, poşet içerisinde 167 gram konserve kutusu içerisine hazırlanmış, zaman ayarlı parça ve basınç etkili el yapımı bomba, 4 adet el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Patlayıcıların bir bölümünün mezarlıklardan çıkması dikkat çekti.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin operasyon kapsamında ele geçirilen patlayıcı madde ve mühimmat ile jandarma ve polis uygulama noktalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları yönünde bilgi elde edildiği öğrenildi.