Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 9 yaşındaki Elif İkra’nın doğum günün kutlamak istemesi üzerine polis ekiplerini aradı. Elif İkra’nın bu isteğine kayıtsız kalmayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaş pasta alarak küçük Elif’in evine giderek doğum gününü kutladılar.

Doğum günü 25 Mayıs olan, 3 aydır karantinada bulunan, dilediği gibi sokağa çıkamayan ve parklarda oynayamayan 9 yaşındaki Elif İkra'ya doğum günü pastasının yanında Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.

Korona virüs tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte Elif İkra ve ailesi etkinlik dolaysıyla ile teşekkür etti.