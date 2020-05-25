Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp damarlarından anjiyo olduktan sonra rahatsızlanarak tedavi gören 90 yaşındaki şahsın koronavirüse yakalanmasının ardından aynı evde ikamet eden 63 yaşındaki N.Y.’nin de rahatsızlanarak kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde yapılan test sonucu pozitif çıktı. Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi’nde ikamet eden 90 yaşındaki E.K. kalp damarlarındaki rahatsızlıktan dolayı Gaziantep merkezde bulunan özel bir hastanede anjiyo olduktan sonra tedavisine devam edildi. Süreçte annesi E.K ile ile aynı evde kalan kızı N.Y. de rahatsızlanarak, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda N.Y.'de de koronavirüs tespit edildi. Anne ve kızı ile birlikte kentteki özel hastanelerde tedavi altında tutulurken, anne kızın kaldığı ev ve mahallenin ise karantinaya alınacağı öğrenildi. İkinci pozitif vakanın görülmesi üzerine ise vakanın görüldüğü ev ve mahallede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile karantina hazırlıklarının başlayacağı belirtildi.

Öte yandan, vakanın görüldüğü E.K., ve N.Y.'nin kent merkezindeki farklı özel hastanelerde tedavisine devam ettiği öğrenildi.