Bartın’ın Abdipaşa beldesinde iki yavru ayı kente inerek bir evin bahçesine girdi. Ev sakinlerinin şans eseri fark ettikleri ayılar, bir süre bahçede gezinerek yiyecek aradı. Daha sonra insan seslerinden ürken yavru ayılar bahçeden hızla kaçarak ormanlık alanda gözlerden kayboldu. Olay anı evde yaşayanlar tarafından an ve an kaydedildi.
Evin bahçesine giren yavru ayılar telefonla görüntülendi
25.05.2020 - 21:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın’ın Abdipaşa beldesinde aç kaldıkları için kente iki yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ev,yavru,ayı,
706704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706704.aspx
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