Edinilen bilgiye göre, KKTC’nin Girne kenti Alagadi-3 mevkiinde denize yüzmeye giden KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Gözde Nur Binbir (22) dalgalar arasında çırpınırken arkadaşı Mehmet Ceyhan (24) yardımına koştu. Diğer arkadaşları iki gencin dalgalar arasında kaybolması üzerine hemen Sahil Güvenlik’e haber verdi. Olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gözde Nur’un cansız bedenine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Olay genç kızın memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.
Genç kız serinlemek için girdiği denizden çıkamadı
26.05.2020 - 18:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsü nedeniyle KKTC'de kalan ve arkadaşları ile gittiği denizde dalgalara kapılarak hayatını kaybeden genç kız, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : gözde,kktc,boğulma,story_,
706853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706853.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER