Manavgat’a bağlı Yaylaalan Mahallesi Avason Beli mevkiinde sabah saat 09.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 ilk müdahale, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden 1 itfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. 300 metrekare ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çobanların ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı.