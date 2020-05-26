Manavgat’a bağlı Yaylaalan Mahallesi Avason Beli mevkiinde sabah saat 09.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 ilk müdahale, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden 1 itfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. 300 metrekare ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çobanların ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı.
Çobanların yaktığı ateş ormana sıçradı
26.05.2020 - 19:06 | Son Güncelleme: 26.05.2020 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da çobanların ısınmak için yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : çoban,ateş,yangın,
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