Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 P 7534 plakalı araç sürücüsü sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan yolda aşırı sürat yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla atarak durabildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.