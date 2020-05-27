Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezine bağlı Kızılkavraz köyünde canlı mühre ile keklik avlandığı ihbarını aldı. Olay İl Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 6 kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alanda yapılan aramalarda, avda kullanıldığı belirlenen 6 canlı mühre,6 kafes ve 1 tuzak ele geçirildi.