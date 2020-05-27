Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethiye ilçesinde, 14 gün önce antrenman tırmanışı için Mendos Dağı’na çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki Fikret Emre’nin annesi, 112 Komuta Merkezini arayarak oğlu için kayıp ihbarında bulunmuştu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, AKUT ve gönüllü dağcıların katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda Emre’nin cansız bedenine dün saat 15.00 sıralarında ulaşılmıştı.

Fikret Emre’nin cansız bedeni, JAK, AFAD ve gönüllü dağcıların katıldığı çalışma sonucu 14 saatin ardından sabaha karşı 05.00 sıralarında dağdan indirildi. Vücudunda her hangi bir emareye rastlanamayan Emre’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıpa gönderildi.